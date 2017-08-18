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Динотракс 2015 - 2017, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Динотракс
Киноафиша Сериалы Динотракс Сезоны Сезон 5

Dinotrux 6+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 18 августа 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 24 минуты
О чем 5-й сезон сериала «Динотракс»

В 5 сезоне сериала «Динотракс» поскольку все больше и больше траксов прибывает на Кратер, у Ти-ракса полно забот, ведь всех надо разместить. Тем временем у главного злоумышленника Ди-Стракса назревает очередной коварный план, который позволит избавиться от Ти-Ракса и его друзей раз и навсегда. После того как Тай и Ти-Ракс были выброшены из Кратера, им нужно построить плот, чтобы вернуться домой. По дороге на них совершает нападение какой-то странный новый Тракс. Когда команда наконец достигает Кратера, то узнает, что Ди-Стракс построил вокруг стену, чтобы не пустить их внутрь. Тай должен сплотить остальных, чтобы вернуть Кратер.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 5-го сезона сериала «Динотракс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Самозванцы Imposters
Сезон 5 Серия 1
18 августа 2017
Аквадоны Aquadons
Сезон 5 Серия 2
18 августа 2017
Возврат The Return
Сезон 5 Серия 3
18 августа 2017
Нежелательные инструменты Junktools
Сезон 5 Серия 4
18 августа 2017
Дредтрукс Часть 1 Dreadtrux Part 1
Сезон 5 Серия 5
18 августа 2017
Дредтракс Часть 2 Dreadtrux Part 2
Сезон 5 Серия 6
18 августа 2017
График выхода всех сериалов
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