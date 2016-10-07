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Динотракс 2015 - 2017 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Динотракс
Киноафиша Сериалы Динотракс Сезоны Сезон 3

Dinotrux 6+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 7 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 16
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Динотракс»

В 3 сезоне сериала «Динотракс» Тон-Тон хочет, чтобы Динотраксы построили горку. Реввит и Тай говорят, что это невозможно, но совместная работа и творческий подход способны творить чудеса. Когда появляется группа жадных бурилозавров, желающих выкопать алмазы в Кратере, Динотраксы заключают с ними сделку. Скай заходит слишком далеко. Мечты Тон-Тона сбываются, когда Тракс создает крылья для дельтаплана, чтобы спасти Отто. Но когда он терпит крушение, Дозер должен отправиться на спасательную миссию. Гарби и Клик-Клак должны спасти Динотраксов после того, как их захватило племя Слэмтулов, заключившее сделку с Ди-Страксом.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Динотракс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Горка Slide
Сезон 3 Серия 1
7 октября 2016
Дриллозавры Drillasaurs
Сезон 3 Серия 2
7 октября 2016
Вулкан Volcano
Сезон 3 Серия 3
7 октября 2016
Сометрадон Sawmetradon
Сезон 3 Серия 4
7 октября 2016
Скорость Speed
Сезон 3 Серия 5
7 октября 2016
Флинт Flynt
Сезон 3 Серия 6
7 октября 2016
Крылья Wings
Сезон 3 Серия 7
7 октября 2016
Слэмтулс Slamtools
Сезон 3 Серия 8
7 октября 2016
Блейд Blayde
Сезон 3 Серия 9
7 октября 2016
Битва Battle
Сезон 3 Серия 10
7 октября 2016
Цементозавры Cementasaurs
Сезон 3 Серия 11
7 октября 2016
Яйца Eggs
Сезон 3 Серия 12
7 октября 2016
Паундер Pounder
Сезон 3 Серия 13
7 октября 2016
Шокарахиды Shockarachids
Сезон 3 Серия 14
7 октября 2016
Пугало Scaretrux
Сезон 3 Серия 15
7 октября 2016
Магнитная гора Magnet Mountain
Сезон 3 Серия 16
7 октября 2016
График выхода всех сериалов
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