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Динотракс 2015 - 2017 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Динотракс
Киноафиша Сериалы Динотракс Сезоны Сезон 1

Dinotrux 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 августа 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Динотракс»

В 1 сезоне сериала «Динотракс» добрый красный Тираннозавр Ти-Ракс и его приятель Реввит объединят усилия с огромной командой Динотраксов, которые являются наполовину динозаврами, наполовину строительными грузовиками. Герои мужественно собираются оказать сопротивление злому Ди-Страксу, который думает, что все на Кратере принадлежит только ему. Однажды Реввит и его друг Рептул выходят из ущелья, и на них тут же нападает стая диких Скрападактилей. Ти-Ракс не оставит товарища в беде. Затем Динотраксы решают построить гараж, чтобы обезопасить Рептула. Ди-Стракс хочет разрушить их планы, настраивая команду друг против друга.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Динотракс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Тай и Реввит Ty and Revvit
Сезон 1 Серия 1
14 августа 2015
Скрапададактили Scrapadactyls
Сезон 1 Серия 2
14 августа 2015
Гараж Garage
Сезон 1 Серия 3
14 августа 2015
Скрапторы Scraptors
Сезон 1 Серия 4
14 августа 2015
Яма Pit
Сезон 1 Серия 5
14 августа 2015
Гарби Garby
Сезон 1 Серия 6
14 августа 2015
Пустыня Desert
Сезон 1 Серия 7
14 августа 2015
Тортулс Tortools
Сезон 1 Серия 8
14 августа 2015
Песчаная буря Sandstorm
Сезон 1 Серия 9
14 августа 2015
Поддельный овраг Fake Ravine
Сезон 1 Серия 10
14 августа 2015
График выхода всех сериалов
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