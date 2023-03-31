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Совенок Ева 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Совенок Ева
Киноафиша Сериалы Совенок Ева Сезоны Сезон 1

Eva the Owlet 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 17
Продолжительность сезона 3 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Совенок Ева»

В 1 сезоне сериала «Совенок Ева» события разворачиваются в волшебном лесном мире Тритопингтон. Здесь в мире и согласии уживаются всевозможные зверята и птицы. Среди них – любознательная и творческая натура, юная совушка по имени Ева. Она ни минуты не может усидеть на одном месте. Если Ева о чем-то узнает, ей немедленно нужно увидеть это своими глазами, если поблизости появляются гости, то именно она спешит их встречать, а если она с чем-то не согласна, то стремится доказать всем свою точку зрения. У Евы есть лучшая подруга Люси, которая ведет себя гораздо спокойнее, уравновешивая совушку. Вместе они каждый день попадают в приключения.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала Совенок Ева График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
31 марта 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
31 марта 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
31 марта 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
31 марта 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
31 марта 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
31 марта 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
31 марта 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
31 марта 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
31 марта 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
31 марта 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
31 марта 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
31 марта 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
31 марта 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
31 марта 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
31 марта 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
31 марта 2023
Eva's Moon Wish
Сезон 1 Серия 17
13 декабря 2024
График выхода всех сериалов
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