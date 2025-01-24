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Совенок Ева 2023 - 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Совенок Ева
Киноафиша Сериалы Совенок Ева Сезоны Сезон 2

Eva the Owlet 0+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 января 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 16
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Совенок Ева»

Во 2-м сезоне сериала «Совенок Ева» увлекательные и захватывающие истории очаровательного совенка продолжаются. Ева по-прежнему бодра, энергична и готова к новым интересным событиям и открытиям. На этот раз шаловливая малышка ищет на верхушке дерева новые приключения. Совенок Ева, как и полагается представительницам ее вида, бодрствует по ночам, а спит днями. Под покровом ночи регулярно Ева усваивает занятия, размышляет о вечном и ведет записи в своем личном дневничке. Кроме того, бойкий совенок Ева полна энтузиазма и жажды впечатлений. Она всегда готова прийти на помощь всем, кому может понадобиться.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала Совенок Ева График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
24 января 2025
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
24 января 2025
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
24 января 2025
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
24 января 2025
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
24 января 2025
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
24 января 2025
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
24 января 2025
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
24 января 2025
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
24 января 2025
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
24 января 2025
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
24 января 2025
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
24 января 2025
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
24 января 2025
Серия 14 Episode 14
Сезон 2 Серия 14
24 января 2025
Серия 15 Episode 15
Сезон 2 Серия 15
24 января 2025
Серия 16 Episode 16
Сезон 2 Серия 16
24 января 2025
График выхода всех сериалов
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