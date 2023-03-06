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Мокрые псы 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мокрые псы
Киноафиша Сериалы Мокрые псы Сезоны Сезон 1

Rain Dogs 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мокрые псы»

В 1 сезоне сериала «Мокрые псы» Костелло всегда могла позаботиться о себе сама. Рано оказавшись на улице без родителей, девушка начала панковать, выступать в эротическом шоу и вести дела с опасными людьми. Однажды она узнала, что ждет ребенка, и решила сама вырастить маленькую Айрис. Разумеется, образцовой матерью и домохозяйкой женщина не стала, но она вложила в воспитание дочки всю любовь и заботу, на какую была способна. Несмотря на это, в один ужасный день Костелло и Айрис оказались без крыши над головой. В это же время из тюрьмы вышел их старый знакомый Селби, а к личности Костелло проявила интерес известная журналистка.

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Список серий сериала Мокрые псы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Трудно быть святым в городе It's Hard to Be a Saint in the City
Сезон 1 Серия 1
6 марта 2023
Сцены с распятия Scenes From a Crucifixion
Сезон 1 Серия 2
13 марта 2023
Маленький мир Флориана Селби The Small World of Florian Selby
Сезон 1 Серия 3
20 марта 2023
Дидион, черт возьми Didion Hell
Сезон 1 Серия 4
27 марта 2023
Эмоциональная эрекция Emotional Erection
Сезон 1 Серия 5
3 апреля 2023
Иисус любит жуликов Jesus Loves a Hustler
Сезон 1 Серия 6
10 апреля 2023
Ты просто еще не заработала, детка You Just Haven't Earned It Yet, Baby
Сезон 1 Серия 7
17 апреля 2023
Это не выход This Is Not an Exit
Сезон 1 Серия 8
24 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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