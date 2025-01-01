Меню
Визит к Минотавру
Цитаты
Цитаты из сериала Визит к Минотавру
Цитаты
Ikonnikov
Вижу, ты не любишь змей.
Tikhonov
Почему мне их любить? Они кусают людей.
Ikonnikov
Тогда давай запретим машины. Они тоже убивают людей.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Валентин Гафт
Valentin Gaft
Сергей Шакуров
