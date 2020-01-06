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Багровые реки 2018 - 2022 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Багровые реки
Киноафиша Сериалы Багровые реки Сезоны Сезон 2

Les Rivières pourpres 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Багровые реки»

Во 2-м сезоне сериала «Багровые реки» опасные и увлекательные приключения лучшего детектива во Франции Пьера Ньемана и его помощницы Камиллы Делоне продолжаются. Сразу после того, как тело женщины обнаруживают в парной спа-салона, сыщики незамедлительно приступают к расследованию. Их удивляет странная деталь: жертва выглядит на 20 лет моложе своего возраста. Улики приводят героев в соседнюю деревню. Вскоре становится известно о насильственной смерти другого клиента печально известного салона. Ньеману предстоит установить связь между деревней, директором салона и страшными городскими легендами.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Багровые реки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Невинные: Часть 1 Les innocentes (1)
Сезон 2 Серия 1
6 января 2020
Невинные: Часть 2 Les innocentes (2)
Сезон 2 Серия 2
6 января 2020
Священная кража: Часть 1 Furta Sacra (1)
Сезон 2 Серия 3
13 января 2020
Священная кража: Часть 2 Furta Sacra (2)
Сезон 2 Серия 4
13 января 2020
Кенбалтю: Часть 1 Kenbaltyu (1)
Сезон 2 Серия 5
20 января 2020
Кенбалтю: Часть 2 Kenbaltyu (2)
Сезон 2 Серия 6
20 января 2020
Линия стекла: Часть 1 La Lignée de verre (1)
Сезон 2 Серия 7
27 января 2020
Линия стекла: Часть 2 La Lignée de verre (2)
Сезон 2 Серия 8
27 января 2020
График выхода всех сериалов
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