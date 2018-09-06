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Багровые реки 2018 - 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Багровые реки
Киноафиша Сериалы Багровые реки Сезоны Сезон 1

Les Rivières pourpres 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Багровые реки»

В 1-м сезоне сериала «Багровые реки» в центре сюжета оказывается Пьер Ньеман – один из самых известных детективов не только во Франции, но и во всей современной Европе. Не существует такого преступника, которого бы не настигли его острый ум и хваткая рука. Когда на границе Франции и Германии находят изувеченное тело мужчины с отрубленной головой, именно Ньеман принимается за расследование. Ему оказывает содействие его преданная ученица – лейтенант Камилла Делоне. Для того чтобы разоблачить злодея, герои погружаются в жизнь немецких аристократов. Улики выводят следопытов прямо к тщательно охраняемым тайнам высшего общества.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Багровые реки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Последняя охота: Часть 1 La dernière chasse (1)
Сезон 1 Серия 1
6 сентября 2018
Последняя охота: Часть 2 La dernière chasse (2)
Сезон 1 Серия 2
6 сентября 2018
День пепла: Часть 1 Le jour des cendres (1)
Сезон 1 Серия 3
13 сентября 2018
День пепла: Часть 2 Le jour des cendres (2)
Сезон 1 Серия 4
13 сентября 2018
Крестовый поход детей: Часть 1 La croisade des enfants (1)
Сезон 1 Серия 5
20 сентября 2018
Крестовый поход детей: Часть 2 La croisade des enfants (2)
Сезон 1 Серия 6
20 сентября 2018
Уроки тьмы: Часть 1 Leçons de ténèbres (1)
Сезон 1 Серия 7
27 сентября 2018
Уроки тьмы: Часть 2 Leçons de ténèbres (2)
Сезон 1 Серия 8
27 сентября 2018
График выхода всех сериалов
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