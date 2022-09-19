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Багровые реки 2018 - 2022, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Багровые реки
Киноафиша Сериалы Багровые реки Сезоны Сезон 4

Les Rivières pourpres 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 19 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 4-й сезон сериала «Багровые реки»

В 4-м сезоне сериала «Багровые реки» школьный автобус со множеством детей неожиданно попадает под поезд на пересечении с железнодорожными путями. Детектив Ньеман вместе со своей напарницей Камиллой Делоне приступают к расследованию и вскоре понимают, что несчастный случай не был случайностью. Также им предстоит разоблачить серийного убийцу, который старается подать каждое преступление как не связанный с остальными убийствами факт. А в художественной школе находят мертвой одну из учениц… полностью обескровленной, словно на нее напал вампир. Но Ньеман уверен, что люди бывают куда страшнее вымышленных монстров.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 4-го сезона сериала «Багровые реки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Ковенкоре: Часть 1 Kovenkore (1)
Сезон 4 Серия 1
19 сентября 2022
Ковенкоре: Часть 2 Kovenkore (2)
Сезон 4 Серия 2
19 сентября 2022
Темная душа: Часть 1 Anima Obscura (1)
Сезон 4 Серия 3
26 сентября 2022
Темная душа: Часть 2 Anima Obscura (2)
Сезон 4 Серия 4
26 сентября 2022
Последняя волна: Часть 1 La dernière vague (1)
Сезон 4 Серия 5
3 октября 2022
Последняя волна: Часть 2 La dernière vague (2)
Сезон 4 Серия 6
3 октября 2022
Сцена: Часть 1 la scène (1)
Сезон 4 Серия 7
10 октября 2022
Сцена: Часть 2 la scène (2)
Сезон 4 Серия 8
10 октября 2022
График выхода всех сериалов
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