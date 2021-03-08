Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Багровые реки 2018 - 2022 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Багровые реки
Киноафиша Сериалы Багровые реки Сезоны Сезон 3

Les Rivières pourpres 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 8 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Багровые реки»

В 3-м сезоне сериала «Багровые реки» Камилла отдыхает от расследований на Опаловом побережье. Там она знакомится с Полом, чья жена исчезла при странных обстоятельствах. Она делится сомнениями со своим наставником и коллегой Пьером Ньеманом, который немедленно присоединяется к ней на месте происшествия. Выясняется, что Ньемар приезжал в эту деревню в детстве вместе со своим братом и матерью. Болезненные семейные воспоминания не вовремя всплывают на поверхность. Тем временем герои становятся свидетелями несчастного случая со смертельным исходом, который не кажется совпадением.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 3-го сезона сериала «Багровые реки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Черная луна: Часть 1 Lune noire (1)
Сезон 3 Серия 1
8 марта 2021
Черная луна: Часть 2 Lune noire (2)
Сезон 3 Серия 2
8 марта 2021
Искупление: Часть 1 Rédemption (1)
Сезон 3 Серия 3
15 марта 2021
Искупление: Часть 2 Rédemption (2)
Сезон 3 Серия 4
15 марта 2021
XXY: Часть 1 XXY (1)
Сезон 3 Серия 5
22 марта 2021
XXY: Часть 2 XXY (2)
Сезон 3 Серия 6
22 марта 2021
Страшный суд: Часть 1 Jugement dernier (1)
Сезон 3 Серия 7
29 марта 2021
Страшный суд: Часть 2 Jugement dernier (2)
Сезон 3 Серия 8
29 марта 2021
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше