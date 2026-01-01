Оповещения от Киноафиши
Сериалы
Места съёмок
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Багровые реки
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Багровые реки
Бельгия
Где снимали известные сцены
Первый сезон
Аббатство Нотр-Дам дю Вивье, Марш-ле-Дам, Валлония, Бельгия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Лион, Франция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Рубе, Франция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Лилль, Франция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Брюссель, Бельгия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
4-й сезон
Кадиллак, Франция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
4-й сезон
Серон, Франция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
третий сезон
Старая фабрика замков Дерлош‑Кантевель, Оль, О‑де‑Франс, Франция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Первый сезон
Эгезе, Валлония, Бельгия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Первый сезон
Эрмитаж, Сен-Тибо, Маркур, Валлония, Бельгия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Первый сезон
Ля-Лувьер, Валлония, Бельгия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
4-й сезон
Ла-Реоль, Франция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Первый сезон
Колледж Христа-Царя, Оттиньи-Лувен-ля-Нёв, Валлония, Бельгия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
4-й сезон
Кладбище Оллой-сюр-Вироэн, Вироинваль, Валлония, Бельгия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Первый сезон
Род-Сен-Женез, Фландрия, Бельгия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
третий сезон
Вилла Де Брёйне, Эсден, О-де-Франс, Франция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
третий сезон
Вресс-сюр-Семуа, Валлония, Бельгия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
4-й сезон
Бордо, Франция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
4-й сезон
Аркашон, Франция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
4-й сезон
Лестиак-сюр-Гаронна, Франция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Первый сезон
Блемон, Астьер, Валлония, Бельгия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Первый сезон
Часовня Святого Тибо, Маркур, Валлония, Бельгия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Первый сезон
Жамблу, Валлония, Бельгия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Первый сезон
Железнодорожный вокзал Льеж-Гийемен, Льеж, Бельгия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Первый сезон
Ватермаль-Бойтсфорт, Регион Брюссель-Столица, Бельгия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Бинш, Валлония, Бельгия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Шарлевиль‑Мезьер, Франция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Замок в Иерже, Франция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Шато дез-Авеньер, Авеньер, Овернь-Рона-Альпы, Франция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Шомон-Порсьен, Франция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Крузей, Овернь-Рона-Альпы, Франция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Дрогенбос, Фландрия, Бельгия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Фюме, Франция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Жилли, Шарлеруа, Валлония, Бельгия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Живе, Франция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Эйб, Франция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Лимонест, Франция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Региональный природный парк Пилат, Овернь-Рона-Альпы, Франция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Сен-Дидье-о-Мон-д'Ор, Франция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Сент-Круа-ан-Жарэ, Овернь-Рона-Альпы, Франция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Туркуэн, Франция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Везелин‑сюр‑Луар, Овернь — Рона — Альпы, Франция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Вирё-Мольэн, Франция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Даты съемок сериала Багровые реки
30 августа 2017 - 2 декабря 2017
25 февраля 2019 - 20 июня 2019
6 апреля 2020 - 10 декабря 2020
16 февраля 2022 - 28 июня 2022
