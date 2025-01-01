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Stand Up
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Stand Up, список сезонов
Stand Up
16+
Год выпуска
2013
Страна
Россия
Эпизод длится
50 минут
Телеканал
ТНТ
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
6.6
IMDb
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Список сезонов телешоу «Stand Up»
Сезон 1
31 эпизод
22 сентября 2013 - 21 июня 2014
Сезон 2
25 эпизодов
31 августа 2014 - 21 июня 2015
Сезон 3
12 эпизодов
13 сентября 2015 - 6 декабря 2015
Сезон 4
30 эпизодов
28 февраля 2016 - 23 апреля 2017
Сезон 5
11 эпизодов
17 сентября 2017 - 10 декабря 2017
Сезон 6
29 эпизодов
19 августа 2018 - 12 мая 2019
Сезон 7
23 эпизода
1 сентября 2019 - 10 мая 2020
Сезон 8
23 эпизода
30 августа 2020 - 18 апреля 2021
Сезон 9
22 эпизода
30 августа 2021 - 17 апреля 2022
Сезон 10
23 эпизода
20 января 2023 - 30 июня 2023
Сезон 11
25 эпизодов
22 сентября 2023 - 17 мая 2024
Сезон 12 / Season 12
28 эпизодов
26 июля 2024 - 12 июля 2025
Сезон 13
2 эпизода
18 июля 2025 - 26 июля 2025
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