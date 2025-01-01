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TALK, список сезонов

TALK 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТНТ
Стрим-сервис Premier

Рейтинг шоу

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7.7 IMDb
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Список сезонов телешоу «TALK»
TALK - Сезон 1 Сезон 1
12 эпизодов 27 сентября 2020 - 13 декабря 2020
 
TALK - Сезон 2 Сезон 2
12 эпизодов 26 октября 2021 - 30 января 2022
 
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