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TALK
16+
Год выпуска
2020
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
ТНТ
Стрим-сервис
Premier
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
7.7
IMDb
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Список сезонов телешоу «TALK»
Сезон 1
12 эпизодов
27 сентября 2020 - 13 декабря 2020
Сезон 2
12 эпизодов
26 октября 2021 - 30 января 2022
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