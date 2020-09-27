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TALK (2020), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу TALK
Киноафиша Сериалы TALK Сезоны Сезон 1

TALK 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «TALK»

В 1 сезоне шоу TALK, с одной стороны, существует вне контекста, поскольку темы, которые затрагивают комики Нурлан Сабуров, Азамат Мусагалиев и Тимур Каргинов вместе со своими гостями, своего рода вечные. С другой, беседа ведущих всегда передает характерные черты современной реальности, в которой наконец стало можно говорить открыто о депрессивных расстройствах, сепарации и ментальном состоянии. В каждой серии к тройке резидентов присоединяется приглашенная знаменитость – звезда ТНТ, которая хочет высказаться на серьезную тему. Например, проект посетила стендап-комик Виктория Складчикова.

Рейтинг шоу

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона телешоу «TALK» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
27 сентября 2020
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
4 октября 2020
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
11 октября 2020
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
18 октября 2020
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
25 октября 2020
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
1 ноября 2020
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
8 ноября 2020
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
15 ноября 2020
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
22 ноября 2020
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
29 ноября 2020
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
6 декабря 2020
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
13 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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