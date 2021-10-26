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TALK (2020), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу TALK
Киноафиша Сериалы TALK Сезоны Сезон 2

TALK 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «TALK»

Во 2 сезоне шоу TALK четыре известных комика – Руслан Белый, Нурлан Сабуров, Тимур Каргинов и Азамат Мусагалиев – неспешно беседуют о жизни, своих чувствах и переживаниях. Диалог носит неформальный и весьма откровенный характер, но при этом юмористы продолжают следовать своему жанру и порой подшучивают друг над другом и над самими собой. Они обсуждают личные ситуации, то и дело вставляя едкие комментарии. Одним из гостей стал комик и звезда фильма «Батя» Стас Старовойтов. Они обсудили, почему в современном обществе модно пользоваться услугами разных лайф-коучей, а также с чем связано часов использование слова «абьюз».

Рейтинг шоу

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7.7 IMDb
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Список серий 2-го сезона телешоу «TALK» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 13
Сезон 2 Серия 1
26 октября 2021
Выпуск 14
Сезон 2 Серия 2
2 ноября 2021
Выпуск 15
Сезон 2 Серия 3
9 ноября 2021
Выпуск 16
Сезон 2 Серия 4
21 ноября 2021
Выпуск 17
Сезон 2 Серия 5
28 ноября 2021
Выпуск 18
Сезон 2 Серия 6
5 декабря 2021
Выпуск 19
Сезон 2 Серия 7
12 декабря 2021
Выпуск 20
Сезон 2 Серия 8
19 декабря 2021
Выпуск 21
Сезон 2 Серия 9
26 декабря 2021
Выпуск 22
Сезон 2 Серия 10
16 января 2022
Выпуск 23
Сезон 2 Серия 11
23 января 2022
Выпуск 24
Сезон 2 Серия 12
30 января 2022
График выхода всех сериалов
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