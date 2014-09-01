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Узнай меня, если сможешь 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Узнай меня, если сможешь
Киноафиша Сериалы Узнай меня, если сможешь Сезоны Сезон 1

Узнай меня, если сможешь 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 сентября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 32
Продолжительность сезона 22 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Узнай меня, если сможешь»

Илья Авдеев – молодой юноша, который влюблен в девушку по имени Алиса. Однако, ее отец желает, чтобы дочь кокетничала с богатенькими толстосумами, чтобы потом вымогать с них деньги за совращение несовершеннолетней. Алисе приходится подчиняться отцу из-за того, что ее сестра больна лейкемией. В это время Авдеев по ложному обвинению за убийство охранника и ограбление игрового казино оказывается в тюрьме.Официальная версия гласит, что Илья погиб в тюрьме. А на деле, он проходит через пластическую операцию, выйдя на свободу с новым лицом. Теперь у него новое имя – Никита Громов, и теперь он под опекой одного из криминальных авторитетов – Романа Архипова. Архипов планирует использовать парня в качестве орудия мести, да и сам парень не против отомстить.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Узнай меня, если сможешь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 сентября 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 сентября 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 сентября 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 сентября 2014
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 сентября 2014
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
2 сентября 2014
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
2 сентября 2014
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
3 сентября 2014
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
3 сентября 2014
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
3 сентября 2014
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
4 сентября 2014
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
4 сентября 2014
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
8 сентября 2014
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
8 сентября 2014
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
8 сентября 2014
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
9 сентября 2014
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
9 сентября 2014
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
10 сентября 2014
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
10 сентября 2014
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
10 сентября 2014
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
11 сентября 2014
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
11 сентября 2014
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
15 сентября 2014
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
15 сентября 2014
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
15 сентября 2014
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
16 сентября 2014
Серия 27
Сезон 1 Серия 27
16 сентября 2014
Серия 28
Сезон 1 Серия 28
17 сентября 2014
Серия 29
Сезон 1 Серия 29
17 сентября 2014
Серия 30
Сезон 1 Серия 30
17 сентября 2014
Серия 31
Сезон 1 Серия 31
18 сентября 2014
Серия 32
Сезон 1 Серия 32
18 сентября 2014
График выхода всех сериалов
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