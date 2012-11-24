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Только о любви 2012, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Только о любви
Киноафиша Сериалы Только о любви Сезоны Сезон 1

Только о любви 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 ноября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Только о любви»

Действие происходит в конце 80-х гг в маленьком городе Заводске. Леся - красивая, одаренная, но очень своенравная девушка. После смерти родителей ее растила старшая сестра Катя – ради Леси она оставила мечту о сцене и работала за троих, чтобы Леся ни в чём не нуждалась. Вскоре после окончания школы красавицу Лесю позвал замуж влюбленный до безумия поклонник и девушка ответила согласием. Но вместо того, чтобы готовится к свадьбе, героиня целыми днями пропадает на вокзале, с тоской встречает поезда из Москвы и ждёт, что Он всё-таки вернётся…

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Список серий 1-го сезона сериала «Только о любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 ноября 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 ноября 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 ноября 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 ноября 2012
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
25 ноября 2012
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
25 ноября 2012
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
25 ноября 2012
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
25 ноября 2012
График выхода всех сериалов
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