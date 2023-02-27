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Незабытые 2015 - 2023, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Незабытые
Киноафиша Сериалы Незабытые Сезоны Сезон 5

Unforgotten 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 27 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 2
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Незабытые»

В 5 сезоне «Незабытых» следователь Кэсси и члены ее команды продолжают приниматься за самые опасные расследования. Для них не существует преград. Любое самое сложное преступление Кэсси со своими напарниками непременно доводит до конца. Когда в дымоходе обнаруживают оторванную ногу, детективы и криминалисты приступают к идентификации жертвы. В скором времени судмедэкспертам удается установить, что послужило причиной смерти человека. В него стреляли. Джесс и Санни тем времени навещают мать жертвы, чтобы сообщить ужасные новости. Они обнаруживают, что у них были весьма бурные отношения.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий сериала Незабытые График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 5 Серия 1
27 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 5 Серия 2
6 марта 2023
График выхода всех сериалов
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