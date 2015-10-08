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Незабытые 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Незабытые
Киноафиша Сериалы Незабытые Сезоны Сезон 1

Unforgotten 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Незабытые»

В 1 сезоне «Незабытых» в подвале здания, готовящегося под снос, найден скелет. Вполне вероятно, что убийство произошло много лет тому назад. Детектив Кэсси Стюарт вместе со своим напарником инспектором Санни Кхан открывают дело и приступают к расследованию. Выясняется, что останки принадлежат молодому человеку по имени Джимми Салливан. Он пропал в 1976 году, но при жизни вел личный дневник. Следователи просматривают записи, заостряя внимание на именах. На последних страницах оказываются даже адреса. На первый взгляд кажется, что люди, о которых он упоминает, не связаны между собой.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий сериала Незабытые График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 октября 2015
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 октября 2015
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 октября 2015
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 октября 2015
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 ноября 2015
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 ноября 2015
График выхода всех сериалов
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