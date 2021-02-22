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Незабытые 2015, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Незабытые
Киноафиша Сериалы Незабытые Сезоны Сезон 4

Unforgotten 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 22 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Незабытые»

В 4 сезоне «Незабытых» на свалке в Северном Лондоне находят останки человека. У трупа отрезаны кисти рук и оторвана голова. Очевидно, преступник действовал таким образом, чтобы личность жертвы было трудно установить. Однако для Кэсси и членов ее команды не существует преград. В скором времени криминалистам удается выйти на след. В деле появляются четверо подозреваемых. Каждый имел мотив, а также возможность причинить вред убитому. Однако на допросе они клянутся, что не знают жертву. Боултинг узнает, что Уолша кто-то предупредил за три недели до его гибели. Затем Коллиер обнаруживает еще одну часть тела Уолша.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий сериала Незабытые График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 4 Серия 1
22 февраля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 4 Серия 2
1 марта 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 4 Серия 3
9 марта 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 4 Серия 4
15 марта 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 4 Серия 5
22 марта 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 4 Серия 6
29 марта 2021
График выхода всех сериалов
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