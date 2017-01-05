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Незабытые 2015, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Незабытые
Киноафиша Сериалы Незабытые Сезоны Сезон 2

Unforgotten 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Незабытые»

Во 2 сезоне «Незабытых» Кэсси и Санни предстоит очередное расследование. На этот раз речь идет о трупе, найденном в лондонской реке Ли. При жертве обнаружены пейджер и часы. Детективы используют эти предметы, чтобы вычислить, кто он. Санни удается установить хозяина этих вещей. Им оказывается Дэвид Уокер, который пропал без вести весной в начале девяностого города. В это время в правозащитник по имени Колин Осборн и его супруг Саймон удочеряют девочку. В скором времени объявляется биологическая мать, которая хочет вернуть дочь. Вместе со своим партнером они прибегают к шантажу.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий сериала Незабытые График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
5 января 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
12 января 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
19 января 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
26 января 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
2 февраля 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
9 февраля 2017
График выхода всех сериалов
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