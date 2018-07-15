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Незабытые 2015, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Незабытые
Киноафиша Сериалы Незабытые Сезоны Сезон 3

Unforgotten 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 15 июля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Незабытые»

В 3 сезоне «Незабытых» рабочие, которые занимались ремонтом дороги, обнаружили человеческие останки. В скором времени судмедэксперты выяснили, что труп принадлежит молодой женщине. Также им удалось установить, что она скончалась еще в девяностые. Единственным ключом, который позволит распутать это непростое дело, является пластина из хирургического титана. Санни узнает, что ее произвели еще в прошлом веке. Члены команды пытаются установить ее личность, просматривая файлы с пропавшими без вести. Спустя некоторое время они обнаруживают Хейли Рид, которая бесследно исчезла в начале нулевых.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий сериала Незабытые График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
15 июля 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
22 июля 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
29 июля 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
5 августа 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
12 августа 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
19 августа 2018
График выхода всех сериалов
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