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Последний бой майора Пугачева 2007, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Последний бой майора Пугачева
Киноафиша Сериалы Последний бой майора Пугачева Сезоны Сезон 1

Последний бой майора Пугачёва 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июля 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Последний бой майора Пугачева»

В 1-м сезоне сериала «Последний бой майора Пугачева» действие разворачивается в Польше в 1944 году. В один из фашистских концентрационных лагерей попадает военнопленный из СССР – майор Пугачев. Он уже смирился с тем, что, скорее всего, умрет, но такой исход для него предпочтительнее предательства. Поэтому на предложение генерала-отступника Власова присоединиться к «Национальной освободительной армии» он отвечает немедленным и уверенным отказом. И все же через какое-то время ему удается спастись и оказаться на родине… вот только там ему не рады. Не веря в его преданность, Сталин называет Пугачева «врагом народа».

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Список серий 1-го сезона сериала «Последний бой майора Пугачева» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 июля 2007
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 июля 2007
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 июля 2007
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 июля 2007
График выхода всех сериалов
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