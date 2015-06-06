Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Моя пиратская свадьба" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Моя мама против
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Моя мама против

Моя мама против (2015 - 2015)

Моя мама против 12+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 2 часа 52 минуты
О чем сериал

Сериал «Моя мама против» рассказывает о непростом любовном треугольнике, захватившем мать и дочь из одной семьи. Валентина – красивая и обаятельная женщина, ей нет еще и сорока лет. Она работает преподавательницей в университете и растит шестнадцатилетнюю дочку Олю. Однажды лучший аспирант Валентины Павел приходит к женщине и признается ей, что он серьезно влюблен – впервые в своей жизни. Валя уверена, что юноша говорит о ней самой. Но ей и в голову не приходит, что на самом деле ему нравится ее дочь Оля.

В ролях
В ролях
Елена Корикова
Елена Корикова
Максим Макаров
Александр Басов
Станислав Бондаренко
Станислав Бондаренко
Олег Морозов
Олег Морозов
Софья Озерова
Софья Озерова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Моя мама против - Сезон 1 Сезон 1
2015, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши