Сериал «Моя мама против» рассказывает о непростом любовном треугольнике, захватившем мать и дочь из одной семьи. Валентина – красивая и обаятельная женщина, ей нет еще и сорока лет. Она работает преподавательницей в университете и растит шестнадцатилетнюю дочку Олю. Однажды лучший аспирант Валентины Павел приходит к женщине и признается ей, что он серьезно влюблен – впервые в своей жизни. Валя уверена, что юноша говорит о ней самой. Но ей и в голову не приходит, что на самом деле ему нравится ее дочь Оля.