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Моя мама против 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Моя мама против
Киноафиша Сериалы Моя мама против Сезоны Сезон 1

Моя мама против 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 июня 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Моя мама против»

В 1 сезоне сериала «Моя мама против» привлекательная и моложавая женщина Валентина читает лекции в престижном вузе. Самой Вале нет и сорока лет, а ее дочери Ольге недавно исполнилось шестнадцать. Мать и дочь живут душа в душу, делятся платьями и косметикой. Но вот делиться парнями ни одна из них, как выясняется, не готова. Вале давно нравится ее обаятельный аспирант Павел. Поэтому, когда парень приглашает ее на приватную беседу и признается, что давно и безнадежно влюблен, она уверена, что наконец добилась взаимности. Только вот молодая мать не учитывает, что ее дочка тоже давно стала красавицей на выданье…

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Моя мама против» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 июня 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 июня 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 июня 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 июня 2015
График выхода всех сериалов
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