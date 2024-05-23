Меню
Новости
Новости о сериале «Макс и Гусь»
Никита Кологривый угоняет «Кадиллак» в трейлере экшен-комедии «Кореша»
Макс и Гусь возвращаются.
23 мая 2024 13:36
Спин-офф «Зёмы»: вышел трейлер сериала «Макс и Гусь»
Шоу о двух пензенских бандитах, пробивающих себе путь на вершины криминального мира, выйдет в июле.
29 июня 2023 12:00
Объявлена программа V российского фестиваля сериалов «Пилот»
Гости мероприятия смогут бесплатно посмотреть новые шоу с Александром Робаком, Юлией Снигирь и другими звездами.
7 июня 2023 14:11
Воплощают мечты: 13 молодых российских актеров, которые прямо сейчас становятся успешными
Восходящие звезды кино и сериалов, о которых сейчас говорят все.
13 мая 2023 12:00
Завершились съемки сериала «Макс и Гусь», который является спин-оффом «Зёмы»
Одну из ролей в ответвлении сыграл Павел Прилучный.
20 марта 2023 16:30
