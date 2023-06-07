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Объявлена программа V российского фестиваля сериалов «Пилот»

7 июня 2023 14:11
Объявлена программа V российского фестиваля сериалов «Пилот»

Гости мероприятия смогут бесплатно посмотреть новые шоу с Александром Робаком, Юлией Снигирь и другими звездами.

Организаторы V российского фестиваля сериалов «Пилот» опубликовали программу мероприятия.

В расписание будущего смотра вошли 20 различных отечественных шоу самых разнообразных жанров. В их числе — детективный боевик «Горящий тур» с Александром Робаком и Тимофеем Трибунцевым, посвященный похождениям русских туристов в Мексике. Кроме того, на мероприятии будет представлена драма «Престиж» с Ириной Розановой, Юлией Снигирь и Любовью Толкалиной, повествующая о жителях закрытого элитного поселка, размеренная жизнь которых оказывается потревожена неожиданными событиями. Также зрителей ждет показ спин-оффа черной комедии «Зема» под названием «Макс и Гусь». В этом шоу Никита Кологривый и Владимир Карпук возвращаются к ролям пензенских криминальных авторитетов.

Объявлена программа V российского фестиваля сериалов «Пилот»

Полная программа V фестиваля сериалов «Пилот»:

  • «Игра головой» Александра Карпиловского;
  • «Я иду искать» Алексея Иванова;
  • «Убить Риту» Марии Агранович;
  • «Престиж» Сергея Сенцова;
  • «Горящий тур» Дмитрия Тюрина;
  • «Киберпапа» Владимира Болгова;
  • «Мамонты» Ивана Соснина;
  • «Одна жизнь» Владимира Борового;
  • «Ира» Алима Бесчокова;
  • «Макс и Гусь» Дениса Павлова;
  • «Цербер» Владимира Щеголькова;
  • «Шеф» Евгения Пузыревского;
  • «Макрон» Бориса Дергачева;
  • «Сидоровы» Сергея Знаменского;
  • «Мастодонт» Стас Довжика и Марата Кима;
  • «Про это самое» Константина Смирнова;
  • «Черное солнце» Анны Носатовой;
  • «Короче, план такой» Марка Горобеца;
  • «Лихорадка» Александра Касаткина;
  • «Безбашенная» Ланы Влади.

Кроме показов основного конкурса, гости фестиваля смогут посетить сеансы внеконкурсной программы, которые пройдут в арт-пространстве вокзала Иваново. Как и в прошлом году, вход на мероприятие будет открыт для всех желающих, но для посещения смотра необходимо пройти предварительную регистрацию на официальном сайте «Пилота». Регистрация откроется за неделю до начала фестиваля.

Фото: Пресс-служба фестиваля сериалов «Пилот»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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