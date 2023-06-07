Объявлена программа V российского фестиваля сериалов «Пилот»
Гости мероприятия смогут бесплатно посмотреть новые шоу с Александром Робаком, Юлией Снигирь и другими звездами.
Организаторы V российского фестиваля сериалов «Пилот» опубликовали программу мероприятия.
В расписание будущего смотра вошли 20 различных отечественных шоу самых разнообразных жанров. В их числе — детективный боевик «Горящий тур» с Александром Робаком и Тимофеем Трибунцевым, посвященный похождениям русских туристов в Мексике. Кроме того, на мероприятии будет представлена драма «Престиж» с Ириной Розановой, Юлией Снигирь и Любовью Толкалиной, повествующая о жителях закрытого элитного поселка, размеренная жизнь которых оказывается потревожена неожиданными событиями. Также зрителей ждет показ спин-оффа черной комедии «Зема» под названием «Макс и Гусь». В этом шоу Никита Кологривый и Владимир Карпук возвращаются к ролям пензенских криминальных авторитетов.
Полная программа V фестиваля сериалов «Пилот»:
- «Игра головой» Александра Карпиловского;
- «Я иду искать» Алексея Иванова;
- «Убить Риту» Марии Агранович;
- «Престиж» Сергея Сенцова;
- «Горящий тур» Дмитрия Тюрина;
- «Киберпапа» Владимира Болгова;
- «Мамонты» Ивана Соснина;
- «Одна жизнь» Владимира Борового;
- «Ира» Алима Бесчокова;
- «Макс и Гусь» Дениса Павлова;
- «Цербер» Владимира Щеголькова;
- «Шеф» Евгения Пузыревского;
- «Макрон» Бориса Дергачева;
- «Сидоровы» Сергея Знаменского;
- «Мастодонт» Стас Довжика и Марата Кима;
- «Про это самое» Константина Смирнова;
- «Черное солнце» Анны Носатовой;
- «Короче, план такой» Марка Горобеца;
- «Лихорадка» Александра Касаткина;
- «Безбашенная» Ланы Влади.
Кроме показов основного конкурса, гости фестиваля смогут посетить сеансы внеконкурсной программы, которые пройдут в арт-пространстве вокзала Иваново. Как и в прошлом году, вход на мероприятие будет открыт для всех желающих, но для посещения смотра необходимо пройти предварительную регистрацию на официальном сайте «Пилота». Регистрация откроется за неделю до начала фестиваля.