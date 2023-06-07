Объявлена программа V российского фестиваля сериалов «Пилот»

Организаторы V российского фестиваля сериалов «Пилот» опубликовали программу мероприятия.

В расписание будущего смотра вошли 20 различных отечественных шоу самых разнообразных жанров. В их числе — детективный боевик «Горящий тур» с Александром Робаком и Тимофеем Трибунцевым, посвященный похождениям русских туристов в Мексике. Кроме того, на мероприятии будет представлена драма «Престиж» с Ириной Розановой, Юлией Снигирь и Любовью Толкалиной, повествующая о жителях закрытого элитного поселка, размеренная жизнь которых оказывается потревожена неожиданными событиями. Также зрителей ждет показ спин-оффа черной комедии «Зема» под названием «Макс и Гусь». В этом шоу Никита Кологривый и Владимир Карпук возвращаются к ролям пензенских криминальных авторитетов.

Полная программа V фестиваля сериалов «Пилот»:

«Игра головой» Александра Карпиловского;

«Я иду искать» Алексея Иванова;

«Убить Риту» Марии Агранович;

«Престиж» Сергея Сенцова;

«Горящий тур» Дмитрия Тюрина;

«Киберпапа» Владимира Болгова;

«Мамонты» Ивана Соснина;

«Одна жизнь» Владимира Борового;

«Ира» Алима Бесчокова;

«Макс и Гусь» Дениса Павлова;

«Цербер» Владимира Щеголькова;

«Шеф» Евгения Пузыревского;

«Макрон» Бориса Дергачева;

«Сидоровы» Сергея Знаменского;

«Мастодонт» Стас Довжика и Марата Кима;

«Про это самое» Константина Смирнова;

«Черное солнце» Анны Носатовой;

«Короче, план такой» Марка Горобеца;

«Лихорадка» Александра Касаткина;

«Безбашенная» Ланы Влади.

Кроме показов основного конкурса, гости фестиваля смогут посетить сеансы внеконкурсной программы, которые пройдут в арт-пространстве вокзала Иваново. Как и в прошлом году, вход на мероприятие будет открыт для всех желающих, но для посещения смотра необходимо пройти предварительную регистрацию на официальном сайте «Пилота». Регистрация откроется за неделю до начала фестиваля.