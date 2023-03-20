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Киноафиша Новости Завершились съемки сериала «Макс и Гусь», который является спин-оффом «Зёмы»

Завершились съемки сериала «Макс и Гусь», который является спин-оффом «Зёмы»

20 марта 2023 16:30
Завершились съемки сериала «Макс и Гусь», который является спин-оффом «Зёмы»

Одну из ролей в ответвлении сыграл Павел Прилучный.

В этом месяце официально подошли к концу съемки семисерийной криминальной комедии «Макс и Гусь», которая является спин-оффом сериала «Зёма». К заглавным ролям вернулись Никита Кологривый и Владимир Карпук. Премьера состоится позднее в этом году в онлайн-кинотеатре Wink.

В центре повествования — предприимчивый пензенский парень с района Макс. Сериал расскажет о его стремительном становлении в качестве бандита. Из обычного работяги, трудящегося на кого-то, он быстро трансформируется в беспринципного авторитета, который в будущем будет контролировать наркотрафик, подпольный букмекерский бизнес и клубы. В шоу будет показано, что стало с нерушимой дружбой Макса и Гуся, а также с его любовью к Снегурочке, которую он встретил в «Зёме 3. Новогодний замес».

Завершились съемки сериала «Макс и Гусь», который является спин-оффом «Зёмы»Завершились съемки сериала «Макс и Гусь», который является спин-оффом «Зёмы»
Завершились съемки сериала «Макс и Гусь», который является спин-оффом «Зёмы»Завершились съемки сериала «Макс и Гусь», который является спин-оффом «Зёмы»

Ниже приведена цитата Александра Косарима, директора по контенту видеосервиса Wink:

«Появление «Зёмы» произвело фурор в индустрии, выведя на экраны новых героев, как кажется, из соседнего двора. Жизненный и дерзкий юмор, харизматичные и обаятельные герои, криминальные твисты и неожиданные драматические повороты — это то, за что зрители любят комедийные экшены. Но при вроде бы легкости действия сериал затрагивает и важные вопросы, с которыми в той или иной степени сталкивается каждый. Максу и Гусю предстоит решить, какую цену они готовы заплатить за шикарную жизнь и большие деньги. Наблюдать за этим не только увлекательно, но и весело».

В актерский состав также вошли Павел Прилучный, Владимир Епифанцев, Настасья Самбурская, Глеб Калюжный, Сергей Гинзбург, Наташа Бардо, Дмитрий Чеботарев, Игорь Жижикин и Михаил Горевой. Режиссером выступил Денис Павлов («Экипаж 314»).

Фото: Онлайн-кинотеатр Wink
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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