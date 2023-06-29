Спин-офф «Зёмы»: вышел трейлер сериала «Макс и Гусь»

Шоу о двух пензенских бандитах, пробивающих себе путь на вершины криминального мира, выйдет в июле.

Стриминговый сервис Wink поделился трейлером спин-оффа комедийного сериала «Зёма» под названием «Макс и Гусь».

Шоу повествует о пензенских бандитах Максе (Никита Кологривый) и Гусе (Владимир Карпук), отчаянно пробивающих себе путь к вершинам криминального мира. Сюжет посвящен тому, как Макс из простого мальчика на побегушках превратился в могущественного воротилу теневого бизнеса, подмявшего под себя наркотрафик, клубы и букмекерские конторы города.

Эта история о больших амбициях и цене величия даст ответы на множество давних вопросов. Чем пришлось пожертвовать Максу ради успеха? Что стало с его чувствами к Снегурочке (Наталья Бардо)? Как закончилась казавшаяся нерушимой дружбу главных героев? Кроме того, зрителей ждет знакомство с новым харизматичным персонажем в лице брутального владельца боксерского клуба (Павел Прилучный).

В шоу также играют Глеб Калюжный, Настасья Самбурская, Дмитрий Чеботарев и другие. Режиссером выступает Денис Павлов, наиболее известный по сериалу «Экипаж 314».

Премьера «Макса и Гуся» состоится на Wink 20 июля.