Доктор мафии 2012 - 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Доктор мафии
Киноафиша Сериалы Доктор мафии Сезоны Сезон 1

The Mob Doctor 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 сентября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут

Рейтинг сериала

6.9
Оцените 20 голосов
6.5 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Доктор мафии» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
17 сентября 2012
Семейные тайны Family Secrets
Сезон 1 Серия 2
24 сентября 2012
Защищать и служить Protect and Serve
Сезон 1 Серия 3
1 октября 2012
Перемена сердца Change of Heart
Сезон 1 Серия 4
8 октября 2012
Наследие Legacy
Сезон 1 Серия 5
5 ноября 2012
Осложнения Complications
Сезон 1 Серия 6
12 ноября 2012
Война на газонах Turf War
Сезон 1 Серия 7
19 ноября 2012
Изменения в игре Game Changers
Сезон 1 Серия 8
26 ноября 2012
Жидкостная динамика Fluid Dynamics
Сезон 1 Серия 9
3 декабря 2012
Признания Confessions
Сезон 1 Серия 10
29 декабря 2012
Соперничество между братьями и сестрами Sibling Rivalry
Сезон 1 Серия 11
31 декабря 2012
Воскресение Resurrection
Сезон 1 Серия 12
5 января 2013
Жизнь и смерть Life and Death
Сезон 1 Серия 13
7 января 2013
График выхода всех сериалов
