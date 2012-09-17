Меню
Доктор мафии 2012 - 2013, 1 сезон
Сезон 1
The Mob Doctor
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
17 сентября 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
13
Продолжительность сезона
9 часов 19 минут
Рейтинг сериала
6.9
Оцените
20
голосов
6.5
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Доктор мафии»
Сезон 1
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
17 сентября 2012
Семейные тайны
Family Secrets
Сезон 1
Серия 2
24 сентября 2012
Защищать и служить
Protect and Serve
Сезон 1
Серия 3
1 октября 2012
Перемена сердца
Change of Heart
Сезон 1
Серия 4
8 октября 2012
Наследие
Legacy
Сезон 1
Серия 5
5 ноября 2012
Осложнения
Complications
Сезон 1
Серия 6
12 ноября 2012
Война на газонах
Turf War
Сезон 1
Серия 7
19 ноября 2012
Изменения в игре
Game Changers
Сезон 1
Серия 8
26 ноября 2012
Жидкостная динамика
Fluid Dynamics
Сезон 1
Серия 9
3 декабря 2012
Признания
Confessions
Сезон 1
Серия 10
29 декабря 2012
Соперничество между братьями и сестрами
Sibling Rivalry
Сезон 1
Серия 11
31 декабря 2012
Воскресение
Resurrection
Сезон 1
Серия 12
5 января 2013
Жизнь и смерть
Life and Death
Сезон 1
Серия 13
7 января 2013
Третий сезон «Дандадана» обзавелся датой: и это единственная радостная новость – ждать продолжения придется долго
