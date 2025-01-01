Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Доктор мафии
Сезоны
Доктор мафии, список сезонов
The Mob Doctor
16+
Год выпуска
2012
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
Fox
Рейтинг сериала
8.0
Оцените
10
голосов
6.5
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Доктор мафии»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
17 сентября 2012 - 7 января 2013
