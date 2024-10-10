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Tomb Raider: легенда Лары Крофт 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Tomb Raider: легенда Лары Крофт
Киноафиша Сериалы Tomb Raider: легенда Лары Крофт Сезоны Сезон 1

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 октября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Tomb Raider: легенда Лары Крофт»

В 1 сезоне сериала «Tomb Raider: легенда Лары Крофт» сюжет следует за молодой девушкой Ларой Крофт. Она занимается велосипедным спортом и работает курьером, потому что не хочет зависеть от денег своего богатого и прославленного бизнесмена-отца. Но однажды Ричард Крофт бесследно исчезает. Ларе приходится вступить в права наследования, чтобы его компанию не растащили «стервятники» – конкуренты, юристы и недобросовестные последователи. В офисе Ричарда она находит видеопослание: отец рассказывает девушке о деле своей жизни. Оказывается, он тайно занимался поисками гробницы мифической правительницы Химико. Лара решает собрать его наработки и продолжить расследование.

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Список серий сериала Tomb Raider: легенда Лары Крофт График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Один шаг A Single Step
Сезон 1 Серия 1
10 октября 2024
Ложь, с которой все согласны A Set of Lies Agreed Upon
Сезон 1 Серия 2
10 октября 2024
Жизнь во тьме Living Midnight
Сезон 1 Серия 3
10 октября 2024
Маленькая тайна, большая ложь Big Lies, Small Secrets
Сезон 1 Серия 4
10 октября 2024
Родство Whanaungatanga
Сезон 1 Серия 5
10 октября 2024
Духовный путь The Spirit Way
Сезон 1 Серия 6
10 октября 2024
Инь и ян Yinyang
Сезон 1 Серия 7
10 октября 2024
Путешествие в тысячу миль A Journey of a Thousand Miles
Сезон 1 Серия 8
10 октября 2024
График выхода всех сериалов
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