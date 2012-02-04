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Кабы я была царица 2012, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кабы я была царица
Киноафиша Сериалы Кабы я была царица Сезоны Сезон 1

Кабы я была царица 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 февраля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Кабы я была царица»

В 1 сезоне сериала «Кабы я была царица» юные годы Тамары прошли в заботе о младших сестрах. Она так и не сумела построить собственного счастья. Девушки выросли и вылетели из семейного гнезда, однако съехались снова спустя годы, чтобы помянуть покойную маму. Героини начали вспоминать детскую забаву – игру с фразой «Кабы я была царица…». Когда были маленькими, девочки фантазировали о принцах и сладостях, теперь же Тома хочет свой дом, Виктория мечтает найти богатого жениха, а тихая застенчивая Соня так же, как встарь, не может придумать мечты. Но судьба уже приготовила для каждой свой подарок.

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Список серий 1-го сезона сериала «Кабы я была царица» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 февраля 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 февраля 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 февраля 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 февраля 2012
График выхода всех сериалов
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