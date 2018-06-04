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Так не бывает 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Так не бывает
Киноафиша Сериалы Так не бывает Сезоны Сезон 1

Так не бывает 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 июня 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Так не бывает»

В 1 сезоне сериала «Так не бывает» Маша и Илья готовятся к свадьбе. Родителей они решили познакомить прямо на торжестве. Но их встреча состоялась раньше, на автомобильной парковке. Эти воспитанные, на первый взгляд, люди – Роман Петрович, знаменитый врач, а Дарья Олеговна – учительница танцев, сразу невзлюбили друг друга. Они поругались, не желая уступать друг другу единственное парковочное место. Все изменилось через несколько месяцев. Родители молодоженов начали тайно встречаться. Дарья, торопясь на очередное свидание, сообщает матери, что собирается на встречу выпускников, а Роман говорит своей супруге, что в баню с друзьями.

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Список серий 1-го сезона сериала «Так не бывает» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 июня 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 июня 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 июня 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 июня 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 июня 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 июня 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
5 июня 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
5 июня 2018
График выхода всех сериалов
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