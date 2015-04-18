Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Семья маньяка Беляева 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Семья маньяка Беляева
Киноафиша Сериалы Семья маньяка Беляева Сезоны Сезон 1

Семья маньяка Беляева 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 апреля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Семья маньяка Беляева»

В 1 сезоне сериала «Семья маньяка Беляева» действие происходит в небольшом провинциальном городке, который неожиданно сотрясает череда жестоких преступлений. Сотрудники правоохранительных органов сбиваются с ног, чтобы поймать серийного маньяка. Каково же было удивление жителей всей округи, когда в наручниках оказался примерный добропорядочный семьянин Кирилл Беляев. Он много лет женат на очаровательной женщине, с которой воспитывает двоих детей. Ни разу ни она, ни кто-либо другой не жаловались на Кирилла. Все улики против него, и алиби у героя нет. Неужели мужчина много лет вел двойную игру? Или же его кто-то подставил?..

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Семья маньяка Беляева» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 апреля 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 апреля 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 апреля 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 апреля 2015
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше