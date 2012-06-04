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Инкассаторы 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Инкассаторы
Киноафиша Сериалы Инкассаторы Сезоны Сезон 1

Инкассаторы 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 июня 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Инкассаторы»

Новости о нападениях на инкассаторов в наше время, увы, стали чем-то будничным, но это событие буквально потрясло общественность: один сотрудник известной инкассаторской службы убит, другой тяжело ранен. Кровавое преступление совершено столь четко и слаженно, что следователи не могут не заподозрить: у налетчиков есть информатор среди инкассаторов. Не подозревают они лишь о том, что денег украдено гораздо больше, чем значится по документам: в машине был «черный нал», о котором органам знать не следует.Начальник службы инкассации решает втайне от следствия внедрить в группу инкассаторов своего человека, бывшего сослуживца Вадима. Его задача - вычислить предателя, цинично работающего на «два фронта». Трудность в том, что мотивы и возможности есть практически у всех...

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Инкассаторы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 июня 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 июня 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 июня 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 июня 2012
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
6 июня 2012
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
7 июня 2012
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
7 июня 2012
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
7 июня 2012
График выхода всех сериалов
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