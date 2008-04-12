Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Кровные узы 2008, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кровные узы
Киноафиша Сериалы Кровные узы Сезоны Сезон 1

Кровные узы 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 апреля 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 6 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кровные узы»

В 1-м сезоне сериала «Кровные узы» Кристина и Марина Ушаковы с раннего возраста ни дня не могли прожить без скандала. Они постоянно боролись друг с другом за расположение родителей и не сомневались, что все самое лучшее достается конкурентке. Постоянно ругались и выяснили, кого же больше любит мать. Когда девушки стали взрослыми, атмосфера только накалилась. Теперь они должны поделить между собой состояние. Младшая сестра считает, что старшая связана с кончиной матери. Марина заверяет родственницу, что лишит ее всего – средств к существованию, счастья, благополучия. Для начала она стала флиртовать с супругом Кристины Олегом.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Кровные узы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 апреля 2008
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2008
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше