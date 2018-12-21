Menu
Season premiere 21 December 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
Во 2-м сезоне сериала «Полярный круг» история Нины Каутсало продолжается. Она вынуждена жить в Рованиеми из-за обучения Венлы и онкологического заболевания ее матери. Бывший хоккеист, обвиняемый в убийстве супруги, таинственно пропадает. Преступник связывается с Ириной – проституткой, ранее спасенной Ниной. Вскоре становится известно, что ее убили. Преступление заставляет Нину присоединиться к новому подразделению полиции Финляндии и Российской Федерации. Нина отправляется в Мурманск со своим новым напарником Виктором. Международное тайное общество готовится к началу недели охоты.

6.6
6.9 IMDb

TV series release schedule
Kellari
Season 1 Episode 1
21 December 2018
Jäljet lumessa
Season 1 Episode 2
21 December 2018
Myrsky nousee
Season 1 Episode 3
21 December 2018
Silmä silmästä
Season 1 Episode 4
28 December 2018
Jumalan terve
Season 1 Episode 5
28 December 2018
Ensimmäinen uhri
Season 1 Episode 6
28 December 2018
Saalistaja
Season 1 Episode 7
28 December 2018
Taudinkantajat
Season 1 Episode 8
4 January 2019
Murmansk
Season 1 Episode 9
4 January 2019
Venla
Season 1 Episode 10
4 January 2019
