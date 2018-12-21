Во 2-м сезоне сериала «Полярный круг» история Нины Каутсало продолжается. Она вынуждена жить в Рованиеми из-за обучения Венлы и онкологического заболевания ее матери. Бывший хоккеист, обвиняемый в убийстве супруги, таинственно пропадает. Преступник связывается с Ириной – проституткой, ранее спасенной Ниной. Вскоре становится известно, что ее убили. Преступление заставляет Нину присоединиться к новому подразделению полиции Финляндии и Российской Федерации. Нина отправляется в Мурманск со своим новым напарником Виктором. Международное тайное общество готовится к началу недели охоты.