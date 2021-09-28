Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Ковбой Бибоп
Новости
Новости о сериале «Ковбой Бибоп»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Новости о сериале «Ковбой Бибоп»
Вся информация о сериале
Хороший мальчик загружается, ждите: Netflix выпустил промо сериала «Ковбой Бибоп» с умным корги Эйном
Игровая адаптация популярного аниме выйдет на стриминговой платформе 19 ноября.
Написать
28 сентября 2021 11:15
Джаз, пистолеты и корги: Netflix показал вступительную заставку игрового сериала «Ковбой Бибоп»
Также появились новые кадры с персонажами.
Написать
27 сентября 2021 13:25
От «Ковбоя Бибопа» до «Бивиса и Батт-Хеда»: грядущие перезапуски культовых проектов
Всё новое — это хорошо забытое старое. Не всегда это выражение оказывается правдой в случае ребутов любимых сердцу сериалов или фильмов, но иногда знакомым историям идет на пользу новая интерпретация. Рассказываем о легендарных проектах, которые скоро вернутся на экраны.
Написать
7 сентября 2021 19:36
Не хуже оригинала: 7 отличных ремейков от Netflix
Первый сериал стриминговой студии, темная версия комиксов про ведьму-тинейджера и пересмотр популярной молодежной комедии 90-х в подборке ремейков от Netflix.
Написать
24 августа 2021 10:33
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667