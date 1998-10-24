В 1-м сезоне сериала «Ковбой Бибоп» Спайк и Джет лишились большой суммы денег и вынуждены отправиться в Нью-Тихуану. Впереди героев ожидает захватывающее приключение. В погоне за наградой, которую вручит тот, кто отыщет бомбер, Джет и Спайк мирятся с присутствием друг друга. При этом между ними царит весьма напряженная атмосфера. Дают о себе знать события из прошлого Спайка, которые он скрывает. Джет нуждается в деньгах, чтобы купить подарок дочке. У нее скоро день рождения. Чтобы отыскать средства, они со Спайком хотят добыть награду и следят за борделем. Но у Спайка есть свои планы на этот счет.