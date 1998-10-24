Оповещения от Киноафиши
Ковбой Бибоп 1998 - 1999, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ковбой Бибоп
Cowboy Bebop 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 октября 1998
Год выпуска 1998
Количество серий 26
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Ковбой Бибоп»

В 1-м сезоне сериала «Ковбой Бибоп» Спайк и Джет лишились большой суммы денег и вынуждены отправиться в Нью-Тихуану. Впереди героев ожидает захватывающее приключение. В погоне за наградой, которую вручит тот, кто отыщет бомбер, Джет и Спайк мирятся с присутствием друг друга. При этом между ними царит весьма напряженная атмосфера. Дают о себе знать события из прошлого Спайка, которые он скрывает. Джет нуждается в деньгах, чтобы купить подарок дочке. У нее скоро день рождения. Чтобы отыскать средства, они со Спайком хотят добыть награду и следят за борделем. Но у Спайка есть свои планы на этот счет.

Рейтинг сериала

8.6
Оцените 20 голосов
8.9 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Ковбой Бибоп»

Сезон 1
Астероидный блюз Asteroid Blues
Сезон 1 Серия 1
24 октября 1998
Выход бродячего пса Stray Dog Strut
Сезон 1 Серия 2
31 октября 1998
Женщины хонки-тонк Honky Tonk Women
Сезон 1 Серия 3
7 ноября 1998
Шаффл у ворот Gateway Shuffle
Сезон 1 Серия 4
14 ноября 1998
Баллада о падших ангелах Ballad of Fallen Angels
Сезон 1 Серия 5
21 ноября 1998
Сочувствие дьяволу Sympathy for the Devil
Сезон 1 Серия 6
28 ноября 1998
Королева хеви-метала Heavy Metal Queen
Сезон 1 Серия 7
5 декабря 1998
Вальс для Венеры Waltz for Venus
Сезон 1 Серия 8
12 декабря 1998
Джем с Эдвардом Jamming with Edward
Сезон 1 Серия 9
19 декабря 1998
Элегия Ганимеда Ganymede Elegy
Сезон 1 Серия 10
26 декабря 1998
Игрушки на чердаке Toys in the Attic
Сезон 1 Серия 11
2 января 1999
Джаз Юпитера (Часть 1) Jupiter Jazz (Part 1)
Сезон 1 Серия 12
9 января 1999
Джаз Юпитера (Часть 2) Jupiter Jazz (Part 2)
Сезон 1 Серия 13
16 января 1999
Богемская рапсодия Bohemian Rhapsody
Сезон 1 Серия 14
23 января 1999
Мой забавный Валентин My Funny Valentine
Сезон 1 Серия 15
30 января 1999
Серенада черного пса Black Dog Serenade
Сезон 1 Серия 16
13 февраля 1999
Грибная самба Mushroom Samba
Сезон 1 Серия 17
20 февраля 1999
Говори как дитя Speak Like a Child
Сезон 1 Серия 18
27 февраля 1999
Дикие лошади Wild Horses
Сезон 1 Серия 19
6 марта 1999
Безумный Пьеро Pierrot le Fou
Сезон 1 Серия 20
13 марта 1999
Буги-вуги-фэн-шуй Boogie Woogie Feng Shui
Сезон 1 Серия 21
20 марта 1999
Ковбойский фанк Cowboy Funk
Сезон 1 Серия 22
27 марта 1999
Отказ мозга Brain Scratch
Сезон 1 Серия 23
3 апреля 1999
Женщина трудной судьбы Hard Luck Woman
Сезон 1 Серия 24
10 апреля 1999
Настоящий народный блюз (Часть 1) The Real Folk Blues (Part I)
Сезон 1 Серия 25
17 апреля 1999
Настоящий народный блюз (Часть 2) The Real Folk Blues (Part II)
Сезон 1 Серия 26
24 апреля 1999
