Постер сериала Ковбой Бибоп
Киноафиша Сериалы Ковбой Бибоп Сезоны

Ковбой Бибоп, список сезонов

Cowboy Bebop 16+
Год выпуска 1998
Страна Япония
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал WOWOW

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 10 голосов
8.9 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Ковбой Бибоп»
Ковбой Бибоп - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов 24 октября 1998 - 24 апреля 1999
 
