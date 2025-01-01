Меню
Ковбой Бибоп
Сезоны
Ковбой Бибоп, список сезонов
Cowboy Bebop
16+
Год выпуска
1998
Страна
Япония
Эпизод длится
24 минуты
Телеканал
WOWOW
Рейтинг сериала
7.6
10
голосов
8.9
IMDb
Список сезонов сериала «Ковбой Бибоп»
Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов
24 октября 1998 - 24 апреля 1999
