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Папины дочки. Новые 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Папины дочки. Новые
Киноафиша Сериалы Папины дочки. Новые Сезоны Сезон 1

Papiny dochki. Novye 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»

В 1 сезоне сериала «Папины дочки. Новые» события разворачиваются в доме семьи Васнецовых через 10 лет после финала оригинального ситкома. Все пять дочек – уже давно не дети, а настоящие взрослые женщины. Кто-то из них давно покинул родительское гнездышко и отправился в самостоятельную жизнь. Но некоторые девочки все же остались в Москве в своей старой доброй квартире. Талантливый физик и молодой отец Вениамин преподает в Бауманке и мечтает о Нобелевской премии, а заодно растит детей вместе с бывшей готкой Дашей. «Малышка» Пуговка теперь красивая юная девушка. А Галина Сергеевна наконец увлечена не только наукой, но и личной жизнью.

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 11 голосов
5.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Папины дочки. Новые» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 сентября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 сентября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
20 сентября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
20 сентября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
21 сентября 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
21 сентября 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
25 сентября 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
25 сентября 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
26 сентября 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
26 сентября 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
27 сентября 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
27 сентября 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
28 сентября 2023
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
2 октября 2023
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
3 октября 2023
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
4 октября 2023
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
5 октября 2023
График выхода всех сериалов
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