Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Папины дочки. Новые
Статьи
Статьи о сериале «Папины дочки. Новые»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Папины дочки. Новые»
Вся информация о сериале
Будет ли 5-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»: вопрос сложный, но есть и хорошая новость — дождитесь 30 октября
История семейства пока не заканчивается.
Написать
27 августа 2025 19:38
Ждали в мае, но увы: когда выйдет свежий сезон сериала «Папины дочки. Новые» — и о чем он будет
Есть приятная новость для фанатов Даши.
Написать
10 июля 2025 08:27
Главная ирония «Папиных дочек»: самой умной из Васнецовых была не Галина Сергеевна
Эта девочка была в тени сестер.
Написать
3 июля 2025 14:44
Убийства за деньги, подростковое «это самое» и турдизи: на ПМЭФ-2025 назвали 10 самых популярных сериалов в России
Не ищите в списке западные проекты — в топ-10 не попал ни один.
Написать
19 июня 2025 07:58
Переживали, что в новых «Папиных дочках» нет Даши? Похоже, героиня вернется — но есть один нюанс (видео)
Франшиза пока что не собирается останавливаться.
1 комментарий
12 июня 2025 20:32
«Мне стало неинтересно жить»: эта фраза Даши из «Папиных дочек» объясняет, почему героини почти нет в новом сериале
Разбираемся, стоит ли надеяться на ее полноценное возвращение в четвертом сезоне?
Написать
10 июня 2025 10:23
Даша — третья лишняя: первые подробности 4 сезона «Папины дочки. Новые»
Рассказываем, чего ждать от культового проекта в будущем.
4 комментария
11 января 2025 15:42
«Преступление и наказание» в пролете: россияне выбрали самые популярные сериалы 2024 года
Есть как хиты стримингов, так и те, что показывают по федеральным каналам.
Написать
22 ноября 2024 09:25
«Как можно сравнивать конференцию с голубцами!»: «Папиным дочкам» уже 17 лет, но 5 цитат оттуда актуальны и сейчас
Оказывается, герои ситкома здорово опередили свое время. Тут и про ИИ, и про ауру, и про личные границы.
Написать
9 ноября 2024 07:58
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667