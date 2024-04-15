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Папины дочки. Новые 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Папины дочки. Новые
Киноафиша Сериалы Папины дочки. Новые Сезоны Сезон 2

Papiny dochki. Novye 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 апреля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»

Во 2-м сезоне сериала «Папины дочки. Новые» увлекательные приключения веселого и неунывающего семейства из Москвы во главе с Вениамином продолжаются. Через несколько месяцев у Веника почти угасла надежда отыскать свою супругу Дарью, которая поступила так же, как и ее мать когда-то, – сбежала из города, оставив детей на попечение отца. Веник не без труда занимается воспитанием своих четырех дочурок: Лизы, Дианы, Арины и Сони. Трудности ему постоянно подкидывают и тетушки девочек, и бабушка с дедом, и новые соседи. Каждый день Вениамин сталкивается с бытовыми хлопотами и задачами, которые ему приходится решать в одиночку.

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 11 голосов
5.1 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Папины дочки. Новые» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
15 апреля 2024
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
15 апреля 2024
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
15 апреля 2024
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
16 апреля 2024
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
16 апреля 2024
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
17 апреля 2024
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
17 апреля 2024
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
18 апреля 2024
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
18 апреля 2024
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
22 апреля 2024
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
22 апреля 2024
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
22 апреля 2024
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
23 апреля 2024
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
23 апреля 2024
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
24 апреля 2024
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
24 апреля 2024
Серия 17
Сезон 2 Серия 17
25 апреля 2024
Серия 18
Сезон 2 Серия 18
25 апреля 2024
Серия 19
Сезон 2 Серия 19
26 апреля 2024
Серия 20
Сезон 2 Серия 20
26 апреля 2024
График выхода всех сериалов
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