1 ложка — и вся пыль с масляным налетом смывается с изюма на глазах: опытные хозяйки сухофрукты иначе не моют

Ненужные кабачки не пускаю на компост, а рублю напополам и иду на грядки: наутро от слизней не останется и следа

Жадина-говядина или щедрая душа? Этот тест расскажет всю правду о вас меньше чем за минуту

ТВ-3 переснял «русский "Твин Пикс"»: спустя 20+ лет «сериал на все времена» вернется уже этой осенью

Эти сериалы Netflix собрали до 104 млн просмотров: 3 новинки 2026 года, которые я советую каждому

«Кто не работает – вам тест»: угадайте 5 великих советских фильмов по хитрому кадру с холодильником

В «Дюне 3» обойдемся без Харконненов: в трейлере засветили главного злодея — 2 части скрывался в тени

Во «Властелине колец» поставили точку слишком рано: вот чем на самом деле закончилась история Леголаса

В новом «Безумном Максе» не будет Тома Харди и даже Тейлор-Джой: спасать младенца и мочить людоедов придется Кейджу

7 главных сериальных премьер сентября — от шедевра Гая Ричи до возвращения дуэта из «Настоящего детектива»