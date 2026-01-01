Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет»
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Дейзи Джонс и The Six
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Награды и номинации «Дейзи Джонс и The Six»
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Золотой глобус 2024
Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television
Номинант
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Period Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
Лучшее музыкальное руководство
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
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