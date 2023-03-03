Меню
Что смотреть на выходных: сериал про «Короля и Шута», «Дейзи Джонс и The Six» и последний танец Супер Майка
На этой неделе стриминги продолжают знакомить с «оскаровскими» номинантами, а также предлагают продолжить путешествие с малышом Йодой и станцевать с Ченнингом Татумом.
Написать
3 марта 2023 15:00
Рок-группа Райли Кио добивается славы в новом трейлере мини-сериала «Дейзи Джонс и The Six»
Шоу от создателей «500 дней лета».
Написать
16 февраля 2023 14:11
Райли Кио взрывает музыкальную сцену 1970-х в трейлере мини-сериала «Дэйзи Джонс и The Six»
Фильм о взлете и падение вымышленной рок-группы.
Написать
26 января 2023 11:54
Появились первые кадры из музыкального мини-сериала «Дейзи Джонс и The Six»
Главную роль в шоу исполнила Райли Кио, внучка Элвиса Пресли.
Написать
7 декабря 2022 13:18
