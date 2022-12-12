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Плакать нельзя 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Плакать нельзя
Киноафиша Сериалы Плакать нельзя Сезоны Сезон 1

Плакать нельзя 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Плакать нельзя»

В 1 сезоне сериала «Плакать нельзя» русская эмигрантка Татьяна выходит замуж за гражданина одной из скандинавских стран Ингвара Ольсена и уезжает из России в светлое будущее. Однако через несколько лет она оказывается жертвой чужой и враждебно настроенной юридической системы. После развода Таня растит сына Николая одна. Переехав в новый город и отправив ребенка в школу, она однажды не дожидается мальчика назад домой. Взволнованная мать начинает искать сына и узнает, что его отправили в местный детский дом. Сперва ей кажется, что это нелепая ошибка, однако возвращать ей Колю никто не собирается.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Плакать нельзя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 декабря 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 декабря 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 декабря 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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