«Нулевой день»: Рецензия Киноафиши

Неизвестные террористы запускают в Америке беспрецедентную кибератаку с масштабом разрушений, сопоставимым с событиями 11 сентября. Ровно на одну минуту хакеры лишают электричества всю страну, выводя из строя системы связи и транспортных средств. За это короткое мгновение сталкиваются вагоны метро, самолеты и машины, унося жизни 3402 американцев. Перед полным блэкаутом на экране каждого жителя загорается надпись: «Это произойдет снова». Сообщение становится отправной точкой для создания специальной комиссии с безграничной властью, которая должна расследовать произошедшее и не допустить повторения.

Ужасное событие на словах, которое должно задать ритм всему повествованию, на деле происходит где-то за кадром. Мы слышим отрывки новостей и видим небольшие эпизоды с демонстрацией разрушений, но в остальном город выглядит нетронутым, нам не показывают пострадавших, а главные герои не проявляют никакой эмоциональной реакции на судьбоносный момент в истории их страны.

У власти сейчас находится героиня в исполнении Анджелы Бассетт. Стремясь как можно скорее дать гражданам ответы, она назначает на пост главы комиссии бывшего президента Джорджа Маллена (Роберт Де Ниро в своей первой сериальной роли). Безупречная репутация делает его отличным выбором в глазах общественности, а если что-то пойдет не так, ответственность ляжет на него, а не на нынешнего президента. Маллен отслужил один срок и имел все шансы на переизбрание, но покинул пост из-за смерти сына и одной личной тайны. Мужчина вновь возвращает себе политическую власть, но страдает то ли от деменции, то ли от воздействия биологического оружия, теряя связь с реальностью.

Идеальный, на первый взгляд, политик, способный объединять представителей противоположных партий, с каждым днем в качестве главы комиссии все больше разрушает свой знаменитый образ. Выбирая путь жестоких арестов и пыток, он ступает на темную дорожку, путь по которой должен продемонстрировать двуличие любого человека, в руках которого оказывается безграничная власть. Но создатели вкладывают в речи Де Ниро слова о чести и правде, зацикливая их по кругу, и все равно в итоге делают его героем.

Авторы «Нулевого дня» отказываются критиковать не только своих персонажей, но и политику страны в целом. Заявленный как современный триллер о проблемах Америки, в нескольких сценах ссылающийся на знакомую нам реальность, сериал оказывается полным вымыслом. Маллен идеален лишь на словах, и нам не дают никакой конкретики о том, что же действительно сделал президент, каких результатов достиг на посту, какова была его программа и даже к какой партии он принадлежал. Абсолютно все герои беспартийны, что показывает одержимость создателей охватить каждого американца, что по определению невозможно. Все события призваны как-то продемонстрировать политическое настроение страны, отозваться на его проблемы, но на деле лишь слегка касаются поверхности этих тем.

Участием в столь наивном проекте, кажется, не доволен никто. Де Ниро прекрасен, но не делает ничего сверх своих предыдущих ролей и на протяжении всей истории не меняет выражение лица. Лиззи Каплан великолепна, но ее самые яркие сцены происходят без нашего участия. Джесси Племонс безукоризнен, но плывет по течению сценария, не достигая высот своих появлений при гораздо меньшем хронометраже в «Видах доброты» и «Падении империи». Дэн Стивенс бескомпромиссный, но его линия — сюжетный костыль, который шоу быстро откидывает.

Поражающий своей силой актерский состав — единственное, что поможет вам пробраться к финальной серии, несмотря на то, что все их речи — одни сплошные клише. Их растерянность выдают пустые взгляды, то ли от усталости от шоу, съемки которого прерывались и переносились, то ли от общего настроения сериала. Сериала, в котором за шесть часов нет ни единой шутки.

Действующие лица прописаны широкими мазками и достойны гораздо лучшего раскрытия. «Нулевой день» не дает нам ни полюбить, ни возненавидеть ни одного из них. При этом раздутый хронометраж лишь усугубил бы ситуацию, ведь идейно проект не тянет вес, превосходящий полнометражный фильм. Крепкий сценарий с хорошо прописанными взлетами и падениями персонажей, а также с демонстрацией разрушений для рождения зрительского шока мог бы сделать из «Нулевого дня» попкорновое развлечение для кинотеатра. Вместо этого мы имеем всюду провисающий мини-сериал от Netflix, который тратит время и портит фильмографию отличных актеров, пытаясь быть гораздо бо́льшим, чем он на самом деле является.

Окончательно же «Нулевой день» проваливается в своей морализаторской миссии. Он осуждает американцев, грозит им пальцем во время высокопарных лекций о правде и разобщенности. При этом шоу не приобретает достаточно авторитета, чтобы свободно разбрасываться обвинениями, и попросту не может себе позволить оскорблять приверженцев какой-либо партии. «Нулевой день» обитает в далеком мире, где правители идеальны, недовольство людей не имеет ясных обоснований, а мотивации злодеев высосаны из пальца. Это классическое «папино кино», которое не привносит ничего нового в жанр, не несет никакой идеи и не в состоянии оказать реальное воздействие на зрителя.