В 9 сезоне 5 серии сериала «Черный список» положение Дембе как агента ФБР создает сложности для Рэда, поскольку оперативная группа занимается делом, связанным с военной техникой. Личная жизнь Купера и Пак становится все сложнее.
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